Son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika... Bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı saatleri nasıl olacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kulluk, ibadet, sabır, ikram ve Kur'ân-ı Kerim ile derinleşme zamanı olan Ramazan-ı Şerif'in ardından Allah'ın Müslümanlara ikramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Yılın en önemli gecesi Kadir Gecesi idrak edildikten sonra Ramazan Bayramı'na ulaşılacak. Peki, bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri nasıl olacak? Konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İşte cevaplar...

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Tam kapanma nedeniyle bayram namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabilecek.