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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'den önemli açıklamalar | Flaş Türkiye çağrısı

Dışişleri Bakanı , Ankara’da Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, 'in 'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir" dedi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'den önemli açıklamalar | Flaş Türkiye çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"DESTEĞE HAZIRIZ"

Açıklamalarında önemli hususlara değinen Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

MISIR İLE YENİ DÖNEM

Mevlüt Çavuşoğlu "Bu ilişkileri derinleştirerek genişletme arzusundayız" ifadelerine yer verdi.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞME SİNYALİ

Çavuşoğlu, "Mısır'la Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI! "HERKESTEN ÖNCE GELİN"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir" dedi.

Öte yandan Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

İran Türkiye Suudi Arabistan birlikte hareket ederse... "İRAN TÜRKİYE SUUDİ ARABİSTAN BİRLİKTE HAREKET EDERSE..."

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