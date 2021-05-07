07 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika: E-Devlet'te yeni dönem! Vatandaşlar Bölgede görev yapan polis Kimlik bilgilerine ulaşabilecek

Son dakika haberine göre E-Devlet sistemi gelişmeye devam ediyor. Vatandaşlar artık bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine ulaşabilecek.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Son dakika: E-Devlet'te yeni dönem! Vatandaşlar Bölgede görev yapan polis Kimlik bilgilerine ulaşabilecek

E-Devlet'te yeni dönem başlıyor. E-Devlet'ten yapılan açıklamada, "Kayıtlı adresinizin olduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz." dedi.

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