06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kırmızı bültenle aranan Thodex'in yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Kırmızı bültenle aranan Thodex'in yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi 'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, 'den iki ekibin katılımıyla , , ve 'da yoğunlaştı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
ABONE OL
Kırmızı bültenle aranan Thodex'in yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hakkında tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Türk Interpolü devreye girerek kaçabileceği ülke Interpol polislerini uyardı.

Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, 'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip de çalışmalara destek veriyor. Ekiplerden biri, meslektaşlarıyla, diğer ekip ise Özer'in kaçma ihtimalinin bulunduğu , ve 'daki meslektaşlarıyla koordineli şekilde hareket ediyor.

Özer'in bağlantılı olduğu kişileri tespit ederek iz süren ekipler, çalışmalarında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden de yararlanıyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 'in ağabeyi ile kardeşi 'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA