06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak ayrıca Filistin ve Kudüs bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir." ifadesi kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maliki'nin 7 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak ayrıca Filistin ve Kudüs bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir." ifadesi kullanıldı.

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