06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: Vebitcoin soruşturmasında yeni gelişme: Şirket çalışanı 5 şüpheli adliyede

Son dakika haberine göre merkezli kripto para işlem platformu 'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada, şirketin CEO'su ve 'hanımağa' lakaplı eşi 'la 4 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan 5 şirket çalışanı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Vebitcoin soruşturmasında yeni gelişme: Şirket çalışanı 5 şüpheli adliyede

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasının ardından Muğla merkezli Vebitcoin.com da içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş, 23 Nisan'da polis tarafından gözaltına alındı. İlker Baş ile 'hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan'da sevk edildiği Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



İlker Baş ile eşi Güliz Baş'ın gözaltında bulundukları sürede haklarında yapılan araştırmada, yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları da ortaya çıktı. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker-Güliz Baş çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandıkları öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vebitcoin soruşturmasında flaş gelişme VEBİTCOİN SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME
Vebitcoin soruşturması! VEBİTCOİN SORUŞTURMASI!
Vebitcoin soruşturmasında flaş gelişme VEBİTCOİN SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME

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