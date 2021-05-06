Son dakika: Tam kapanma uzar mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

Tam kapanma bir hafta daha uzayacak mı? Merak edilen sorunun yanıtı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

İşte Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kapanma süreci net ve şeffaf yürttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.

KAPANMA 19 MAYIS'A UZAR MI?

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.