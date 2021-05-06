06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: MSB'den Letonya'ya 'soykırım' tepkisi: Reddediyoruz ve tanımıyoruz

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada, " Meclisinin soykırım kararını reddediyoruz ve tanımıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: MSB'den Letonya'ya 'soykırım' tepkisi: Reddediyoruz ve tanımıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Letonya Meclisinin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz" denildi.

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