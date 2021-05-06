Son dakika: MSB'den Letonya'ya 'soykırım' tepkisi: Reddediyoruz ve tanımıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Letonya Meclisinin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz" denildi.

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