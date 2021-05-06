Son dakika: MSB'den Letonya'ya 'soykırım' tepkisi: Reddediyoruz ve tanımıyoruz
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Letonya Meclisinin soykırım kararını reddediyoruz ve tanımıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Letonya Meclisinin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz" denildi.