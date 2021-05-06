Kısıtlama ne zaman bitiyor? Tam kapanma ne zaman, ayın kaçında sona erecek? Normalleşme takvimi...
Tam kapanma ne zaman bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da tam kapanma sürecine girildi. Bayramı yaklaşması ve havaların ısınmaya başlaması ile birlikte gözler normalleşme sürecine çevrildi. Kısıtlamaların hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, tam kapanma süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, kısıtlama ne zaman bitiyor? Tam kapanma ne zaman, ayın kaçında sona erecek? Normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Kısıtlama ne zaman bitiyor? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan tam kapanma sürecinin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Türkiye'de son 24 saatte 229.491 Kovid-19 testi yapıldı, 26.476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi yaşamını yitirdi. Tam kapanma öncesinde vaka sayısı 60 binlere kadar çıkmıştı. Peki, kısıtlama ne zaman bitiyor? Tam kapanma ne zaman, ayın kaçında sona erecek? Normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
NORMALLEŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Hemen şunu belirtelim ki, tam kapanma sürecinin sona ermesi ile birlikte normalleşme ile ilgili adımların atılması bekleniyor. Ancak vaka sayısında düşüş görülmezse bazı kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda hafta içi akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının devam etmesi tahminler arasında. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından detaylar belli olacak.
ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde, yapılan anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.
Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.
"HASTALIĞIN VARYANTLARININ ETKİSİ KONUSUNDA KİMSE MUTABIK DEĞİL"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede uygulanan tedbir ve kısıtlamalarla, hastalığın genel seyri de dikkate alındığında son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşandığına dikkati çekti.
Bu düşüşün 10 gün gecikmeli olarak doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandığını vurgulayan Koca, "Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Mevcut gidişat, ödediğimiz bedele ve gösterdiğimiz sabra değeceğini işaret ediyor." dedi.
Koca, mutasyonlarla ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Ortada bir gerçek var, o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri göstererek dolaşımda kalmaya devam ediyor. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok."
Aşı konusuna da değinen Koca, "Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır. Usulsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış ve eleştiriyle gerçekleri çarpıtmayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri çıkıp 'Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 milyon değil' diyor." ifadelerini kullandı.
Daha önce Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detaylarıyla ifade ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen, toplam 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık. Bugün 'Çin'den aşı gelecekti, nerede?' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin."
ÖNLEMLERİ İHLAL EDENLERE CEZAİ İŞLEM
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden Malatya'da 60, Afyonkarahisar'da 7, Kütahya'da 19, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6, Gölcük ilçesinde ise 8 kişi ile işletme sahibine para cezası uygulandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 37 bin 800 lira ceza kesildi.
Gaziantep'te ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 342 kişi ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 17 vatandaşa cezai işlem uygulandı. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 510 kişi ikaz edildi.
Adıyaman'da 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Erzincan Belediyesi Veteriner ve Temizlik İşleri ile İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 önlemleri kapsamında kentteki tüm camiler ile otobüs terminalini dezenfekte etti.
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