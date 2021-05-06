Kısıtlama ne zaman bitiyor? Tam kapanma ne zaman, ayın kaçında sona erecek? Normalleşme takvimi...

Koca, mutasyonlarla ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ortada bir gerçek var, o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri göstererek dolaşımda kalmaya devam ediyor. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok."

Aşı konusuna da değinen Koca, "Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır. Usulsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış ve eleştiriyle gerçekleri çarpıtmayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri çıkıp 'Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 milyon değil' diyor." ifadelerini kullandı.