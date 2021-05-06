06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! O bölgedeki kritik mağara ele geçirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! O bölgedeki kritik mağara ele geçirildi

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kuzeyinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK terör örgütüne ait önemli bir mağara ele geçirilerek içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! O bölgedeki kritik mağara ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait önemli mağaranın ele geçirilerek, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliğinin sürdüğü belirtildi.

Avaşin bölgesinde önemli bir mağaranın ele geçirilip, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildiği ifade edilerek, "Arama-tarama faaliyetleri sırasında; 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 Doçka makinalı tüfek mühimmatı, 150 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 300 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 250 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 100 elektrikli fünye, 500 mekanik fünye, zaman ayarlı düzenek, 800 patlangaç, 50 metre infilaklı fitil, 100 tahrip kapsülü, 20 alfa fair, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, küçük telsiz, kumanda, 2 jeneratör, hilti, 7 hilti ucu, 2 oksijen tüpü, monitör, 6 akü, 10 gaz maskesi, çeşitli örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemeleri bulundu" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA