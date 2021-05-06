06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?

Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?

Tam kapanma kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL yardım ödemesi yapılıyor. Destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bu destekten kimlerin yararlanabileceğini araştırıyor. Tam kapanma sosyal yardım ile ilgili yapılan açıklamaya göre, 2 milyonu aşkın haneye 1.100 lira tutarında yardım ödemesi başladı. Peki, tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 15:39
  • 1
  • 12
Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?

Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlatıldı. 1.100 TL destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?

TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1.100 TL tam kapanma sosyal yardım programı için başvuru alınmıyor. ASHB'nin e-Devlet Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfası üzerinden bu destekten faydalanıp faydalanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI...

  • 3
  • 12
Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?

TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri 5 Mayıs'ta başladı. Daha önce Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden alınan başvurularda banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemeleri 05 Mayıs 2021 tarihinde yatırılacağı duyurulmuştu. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri PTT ve Vefa Sosyal Destek Gruplarınca Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edileceği açıklandı.

  • 4
  • 12
Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?

SOYAL DESTEK YARDIMLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1.100 TL tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.Bakan Yanık sözlerini şöyle sürdürdü;

  • 5
  • 12
Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?

"Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız.Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olacağız. Yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim ediliyor"