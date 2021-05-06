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Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır?
Tam kapanma kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL yardım ödemesi yapılıyor. Destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bu destekten kimlerin yararlanabileceğini araştırıyor. Tam kapanma sosyal yardım ile ilgili yapılan açıklamaya göre, 2 milyonu aşkın haneye 1.100 lira tutarında yardım ödemesi başladı. Peki, tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 15:39
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