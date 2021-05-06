Tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlatıldı. 1.100 TL destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, tam kapanma sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1100 TL e-Devlet başvuru sorgulama nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...