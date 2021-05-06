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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü , ", Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

AK Parti Sözscüsü Çelik , Twitter hesabından İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yere yatırıp boynuna bastırdığı Filistinli gencin gözaltına alındığı anın fotoğrafını paylaşarak, tepki gösterdi.

Çelik, fotoğraf ile birlikte yaptığı paylaşımda, "İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor. Yine Ramazan'da işgale hız veriyor. Şiddetle kınıyoruz. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsanların evlerine el koyuyorlar. Eve geliyorlar, 'burası artık sizin değil' diyorlar. Zorla çıkarıyorlar. Sonra o evi başkasına veriyorlar. Bugün ve bu dünyada oluyor bunlar" dedi.

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