Türkiye'den İsrail'e "Doğu Kudüs" tepkisi: Gasptır, işgaldir, zulümdür!

TÜRKİYE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Olaya tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlileri evlerinden zorla çıkarması kabul edilemez bir gasptır, işgaldir, zulümdür. Mülkiyet hakkını savunan Filistinlilere yönelik yapılan, ırkçılığın ve nefretin zirve noktası olan müdahaleleri şiddetle kınıyoruz." dedi.