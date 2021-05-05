Türkiye'den İsrail'e "Doğu Kudüs" tepkisi: Gasptır, işgaldir, zulümdür!
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli genci gözaltına alma şekli, ABD'de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu siyahi "George Floyd" vakasını anımsattı. Olaya tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail’in, Doğu Kudüs’te Filistinlileri evlerinden zorla çıkarması kabul edilemez bir gasptır, işgaldir, zulümdür. Mülkiyet hakkını savunan Filistinlilere yönelik yapılan, ırkçılığın ve nefretin zirve noktası olan müdahaleleri şiddetle kınıyoruz." dedi.
Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti.
Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra Doğu Kudüs'te ikamet eden çok sayıda Filistinli katıldı.
Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ
Olaya tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlileri evlerinden zorla çıkarması kabul edilemez bir gasptır, işgaldir, zulümdür. Mülkiyet hakkını savunan Filistinlilere yönelik yapılan, ırkçılığın ve nefretin zirve noktası olan müdahaleleri şiddetle kınıyoruz." dedi.
"NEFES ALAMIYORUM, BENİ BOĞUYORSUN"
İsrail polisinin Ömer el-Hatib isimli Filistinli genci gözaltına alması "George Floyd" olayını hatırlattı.
Filistinli genci yere yatıran bir İsrail polisi, Hatib'in boynuna diziyle bastı.
Gözaltı sırasında Hatib'in İsrail polisine "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyuldu.
İsrail polisi, Hatib ve bir kadının da aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
NE OLMUŞTU?
Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.
Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.
Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.
İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.
İsrail mahkemesi son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.
Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" yarına kadar süre tanımıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
- İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...
- Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...
- Talep patlaması oldu! Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! 24 ay ödemesiz, 7 yıl vadeli 150 bin TL kredi...
- Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...
- Bankalardan flaş yasak adımı! Değişiklik yaşanacak! Akbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank...
- Bu fırsat kaçmaz, paraşütsüz çakılıyor! Mayıs ayı kampanyalarında 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...
- Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...