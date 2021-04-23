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Son dakika: Türkiye'den İsrail'e uyarı

haberleri..., " yönetimini, Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve ramazan ayında huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Son dakika: Türkiye'den İsrail'e uyarı

Dışişleri Bakanlığı, ırkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği kışkırtıcı eylemler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün Kudüs'te gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemlerin tehlike ve kaygı verici olduğu belirtilerek, "Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İsrail yönetimini, Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve ramazan ayında kışkırtma ve nefret yerine huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" denildi.

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