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Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı. Savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Nara Burnu'nu döndükten sonra 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi'ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.



Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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