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ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntü

'ndan geçen, ABD Donanması’na ait, 753 borda numaralı gemisi '', 'ne doğru yol aldı. Geminin güvertesinde bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkat çekti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntü

'nden saat 08.00'de 'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı '' adlı gemisi, saat 09.15'te önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti.

Sahil Güvenlik gemisi, 'ne doğru yol aldı.

Gemiye boğaz geçişi sırasında ile eşlik edildi.

Geminin güvertesinde bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkat çekti.

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