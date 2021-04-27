ABD Sahil Güvenlik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntü
Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması’na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin güvertesinde bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkat çekti.
GÜNDEM DHA
Ege Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.15'te Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti.
Sahil Güvenlik gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi.
Geminin güvertesinde bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkat çekti.
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