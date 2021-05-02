02 Mayıs 2021, Pazar
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya-Ukrayna gerilimine ABD ve NATO'nun da dahil olmasıyla Karadeniz'deki gemi sayısı artmaya devam ediyor. 'ndan geçerek Karadeniz'e ilerledi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

'ndan sabah saatlerinde Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi geçiş yaptı.

Mevkiinden saat 07.40'ta Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi geçiş yaptı.

Savaş gemisinin boğazdan geçtiği esnada botu eşlik etti.

Admiral Makarov isimli savaş gemisinin Marmara Denizinden geçip Ege Denizine doğru gideceği tahmin ediliyor.

Rus savaş gemisi böyle geçti RUS SAVAŞ GEMİSİ BÖYLE GEÇTİ

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