CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut “tecavüz iddiası” üzerine istifa etti

İLÇE BAŞKANLIĞINDAN VE PARTİDEN İSTİFA ETTİ



CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada görevinden ve partisinden istifa ettiğini, hukuki yollara başvuracağını bildirerek şu ifadeleri kamuoyuna sundu; "Bugün (...) programda hakkımda bir genç kıza 'tecavüz' etmiş olduğum şeklinde asılsız iddialar yer almıştır, program esnasında adım açıkça söylenmiş ve fotoğrafım ekrana yansıtılmıştır. Kişilik haklarıma onuruma adı açıkça söylenerek üyesi olduğum CHP'ye alçakça saldırmıştır. Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir. İftiralardan zarar görmemesi için üyelik ve ilçe başkanlığı görevini gururla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisinden derhal istifa ettim."

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Canlı yayında ortaya çıkan iddialar üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı adli yönden soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ise idari soruşturma başlattığı, soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Adalet ve Kalınma Partisi Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca, CHP'de yaşanan bu skandal üzerine bir açıklama yaptı.

Yaşananlara sert tepki gösteren Koca, şu ifadelere yer verdi;

"Birkaç gündür Malatya gündemini meşgul eden çirkin bir hadise ile alakalı olayın kesinleşmesi ile birlikte bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi Kale İlçe Başkanının basına da yansıdığı şekilde 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzü haberleri ile gerçekten kahrolduk. Bu utanç verici, acı verici olayın Malatya'mız ile anılması da bizleri yaralayan ikinci bir durum olmuştur.

"CHP YİNE BAŞINI KUMA GÜMDÜ"

Üzülerek belirtmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı ile ataması yapılan bu ilçe başkanı ile alakalı ne Veli Ağbaba'dan ne de Parti Genel Başkanından bir tek cümle, bir tepki, bir işlem yapıldığına dair emare ne duyduk ne de gördük. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir.

"KİMSENİN YANINA KAR KALMAYACAK"

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Veli Ağbaba, Sayın Enver Kiraz açısından CHP içerisinde gerçekleşen taciz, tecavüz olayları sıradanlaşmış olabilir. Bu sıradanlığın kazandırdığı duyarsızlık ile bu meseleye tepkisiz kalabilirler. Fakat biz Malatya'da 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edilmesine sessiz tepkisiz duyarsız kalamayız. Bu işin de kimsenin yanına kâr kalmasına izin vermeyiz.

Siyasi sıfatları bir tarafa bırakarak, bir hukukçu, bir baba ve Malatya'nın bir evladı olarak söylüyorum; bu ahlaksızlığın, bu alçaklığın kimsenin yanına kâr kalmasına izin vermeyeceğiz, peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız.

Üzerlerine vazife olmayan her konuda konuşan, pervasızca iftiralar, yalanlar savuran CHP'li yetkililerin bir kız çocuğuna tecavüz eden CHP'li ilçe başkanı için tek kelime etmemeleri kanımıza dokunmuştur. Mübarek Ramazan ayında, Kadir Gecesini aradığımız şu günlerde böyle elim bir olay ile Malatya'mızın anılmasından dolayı üzüntülerimi bildiriyorum. Ak Parti olarak suçluların en ağır cezaları alması için elimizden geleni yapacağımızdan Malatyalı hemşehrilerimizin şüphesi olmasın."