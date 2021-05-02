PKK'nın iğrenç yüzü! Tecavüz edip videosunu çektikleri genç kızı ölüme yolladılar

N.M, tek hedeflerinin verilen emaneti teslim edip geri dönmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tekrardan aradığımızda 'yeleklerinizde mavi bir kablo var, onu kesin' diyordu. Yelekte bulunan fermuarı açmamızı söyledi. Amcamın kızı açmaya çalışsa da açılmadı. Güvenlik güçlerinden birileri geldi. 'Kimsiniz, nerelisiniz' diye sordular. Üzerlerimizdekileri gösterdik. Bir anda çevremizi askerler ve zırhlı araçlar sardı. Ne taşıdığımızı yeni anlamıştık. Hemen üzerimden çıkarıp yere attım. Amcamın kızı korktu. Çıkartmadı. Görevliler telkinde bulunuyordu. Daha sonra farklı giyimli biri geldi. Üzerindeki yeleği kesti ve çıkarttı. Bomba düzeneği olduğunu bilmiyorduk. Bomba olduğunu bilseydik üzerimizde taşır mıydık.? Bunların ne dini var ne imanı. Tecavüz ediyorlar, video çekiyorlar, tehdit ederek istediklerini yaptırıyorlar."