Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür! "AK Parti iktidarı döneminde fark edildik"

Başkan Erdoğan'ın "muhabbet sofrası" olarak tarif ettiği davette azınlık cemaatleri temsilcileri, nazik ve kıymetli davetleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, bu anlamlı masada bulunmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE FARK EDİLDİK"

Davetliler, farklı inanç mensupları olarak güzel kalpli ve vicdanlı insanların olduğu Türkiye gibi bir ülkede güven içinde yaşadıkları için şanslı olduklarını ifade ettiler.

Türkiye'de hiçbir dönemde görmedikleri kolaylıkları son 20 yılda yaşadıklarını anlatan misafirler, AK Parti iktidarı döneminde fark edildiklerini, kapılarının çalındığını ve muhatap alındıklarını ifade ettiler.