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Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür! "AK Parti iktidarı döneminde fark edildik"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam ’nde temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında, her davetli tek tek söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Türkiye’de hiçbir dönemde görmedikleri kolaylıkları son 20 yılda yaşadıklarını anlatan misafirler, iktidarı döneminde fark edildiklerini, kapılarının çalındığını ve muhatap alındıklarını ifade ettiler.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür! AK Parti iktidarı döneminde fark edildik

Başkan Erdoğan'ın "muhabbet sofrası" olarak tarif ettiği davette temsilcileri, nazik ve kıymetli davetleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, bu anlamlı masada bulunmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE FARK EDİLDİK"

Davetliler, farklı inanç mensupları olarak güzel kalpli ve vicdanlı insanların olduğu Türkiye gibi bir ülkede güven içinde yaşadıkları için şanslı olduklarını ifade ettiler.

Türkiye'de hiçbir dönemde görmedikleri kolaylıkları son 20 yılda yaşadıklarını anlatan misafirler, iktidarı döneminde fark edildiklerini, kapılarının çalındığını ve muhatap alındıklarını ifade ettiler.

"ÇOK ŞANSLIYIZ Kİ ZAT-I ALİNİZ GİBİ BİR LİDERİMİZ VAR"

Azınlık cemaati temsilcileri, bu ülkenin vatandaşı olma hissini kendilerine daha güçlü olarak hissettirdiği için Başkan Erdoğan'a şükranlarını ileterek, "Sizin iktidarınız döneminde biz birçok şey kazandık. Bunları asla unutamayız. Bu ülkede yaşayan farklı inanç mensupları olarak gerçekten çok şanslıyız ki zat-ı aliniz gibi bir liderimiz, bir Cumhurbaşkanımız var. Tüm dualarımızda sizi ve çalışma arkadaşlarınızı anıyoruz. Sağlığınız için, ülkemizin birliği, beraberliği, barışı ve huzuru için dua ediyoruz. Bunun için çaba da harcıyoruz. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız. Ülkemizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Büyük Türkiye ailesinin bir parçası olarak bu ülkede dostluk, yakınlık ve kardeşlik gördüklerini anlatan davetliler, bu topraklarda oluşan birlikte yaşama duyarlılığının ve manevi iklimin bütün dünyaya yayılması ve örnek olması temennisinde bulundu.

Azınlık cemaatleri temsilcileri "Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "1915" MESAJI

Başkan Erdoğan da, Türkiye'deki bu kardeşlik tablosunun dünyaya da anlatılması noktasında azınlık cemaati temsilcilerinin desteklerinin ve çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti. hakkında 'ın yaptığı mesnetsiz, haksız ve gerçek dışı açıklamaya da değinen Erdoğan, 'a bu konunun siyasetçilerin değil tarihçilerin, hukukçuların işi olduğunu söylediğini aktardı.

Azınlık cemaati temsilcileri ise Türkiye'de rahat, huzurlu ve eşit şekilde yaşadıklarını dünyaya daha güçlü anlatma noktasında daha fazla gayret göstermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Davete , Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Çanlı ve Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir katıldı. Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

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