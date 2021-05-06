Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretleri sonrasında gittiği Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss ile görüşmüştü.
Çavuşoğlu daha sonra, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile köklü işbirliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik. Göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştük" ifadelerini kullandı.
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