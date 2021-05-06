Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile köklü işbirliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik. Göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştük" ifadelerini kullandı.

