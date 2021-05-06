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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Dışişleri Bakanı , ve ziyaretleri sonrasında gittiği ’nın başkenti ’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Bakan , resmi temasları kapsamında mevkidaşı ve Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu daha sonra, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile köklü işbirliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik. Göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştük" ifadelerini kullandı.

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