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Son dakika: Başkan Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Son dakika haberi... Başkan ile yemeğinde bir araya geldi. Bu önemli kabulde da yer aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan , Çankaya Köşkü'nde düzenlenen yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'ın da hazır bulunduğu yemeğe şu isimler katıldı:

"Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı ve Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir."



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