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Bakan Akar: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 68 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... Bakanı "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi." dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Bakan Akar: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 68 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanı Kuzey Irak'ta devam eden harekatlarla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Akar Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 68 teröristin etkisi hale getirildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım." diye konuştu.

Bakan Akar Yunanistan konusunda "Türkiye'ye karşı tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki duruşumuzla siyasal çözüm arayışlarının önünü açtığımıza inanıyoruz." dedi.

68 terörist etkisiz hale getirildi 68 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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