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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , 'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'li mevkidaşı Bisera Turkovic ile heyetlerarası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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