Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6 Mayıs 2021 tarihinde Almanya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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