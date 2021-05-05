05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 6 Mayıs'ta ’ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedildi. Açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra - ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğü aktarıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6 Mayıs 2021 tarihinde Almanya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Bakan Çavuşoğlu: Çağrıya Türkiye cevap verdi BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÇAĞRIYA TÜRKİYE CEVAP VERDİ
Bakan Çavuşoğlundan kritik görüşme! BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME!
Bakan Çavuşoğlundan önemli temaslar BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ TEMASLAR
Bakan Çavuşoğlu ecdat toprağında BAKAN ÇAVUŞOĞLU ECDAT TOPRAĞINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA