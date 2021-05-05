Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 6 Mayıs'ta Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedildi. Açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğü aktarıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6 Mayıs 2021 tarihinde Almanya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.