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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bosna Hersek’te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ardından ’e geldi. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum ’in kabrini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, ardından 16. yüzyılda kurulmuş olan dönemine ait Başçarşı’yı gezdi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bosna Hersek’te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ziyaretinin ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

Saraybosna'da bulunan Kovaçi Şehitliği ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, ardından 16. yüzyılda kurulmuş olan Osmanlı dönemine ait Başçarşı'yı gezdi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, "Çok boyutlu ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere dost ve kardeş Bosna Hersek'teyiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bosna Hersek’te DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU BOSNA HERSEK'TE

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