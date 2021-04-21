Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme! Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malta Dişişleri Bakanı Bartolo'nun ziyaretinden sonra, Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana'yla da işbirliği projelerini değerlendirdik. 2'nci Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi toplantısını en kısa sürede düzenleyeceğiz. Türkiye-Malta-Libya üçlü iş birliği sürecini geliştireceğiz" ifadesini kullandı.



