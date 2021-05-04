Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Logar ile görüştü

"İLİŞKİLERİ DAHA DERİNLEŞTİRMEK İÇİN KARŞILIKLI BİR ANLAYIŞA VARDIK"

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Logar'a daveti ve misafirperverliği için teşekkür ederek Lübliyana'da olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Slovenya'nın bağımsızlığının 30. yılını kutlaması dolayısıyla tebriklerini ileten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Slovenya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

İkili ilişkileri ilerletme fırsatı olan alanları detaylı değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Çavuşoğlu, "İlişkileri daha derinleştirmek için karşılıklı bir anlayışa vardık." ifadesini kullandı.