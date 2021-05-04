Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller! Güven mektubu sundular
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ve Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u ayrı ayrı kabul etti. Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Rodrigo E. Arcos Castro'nun eşi, çocuğu ve bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
GİNE BİSSAU BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Malam Mané'in bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
ARJANTİN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Patricia Beatriz Salas'ın eşi ve bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
ETİYOPYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
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