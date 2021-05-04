04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller! Güven mektubu sundular

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller! Güven mektubu sundular

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Büyükelçisi Malam Mane, Büyükelçisi ve Etiyopya Büyükelçisi 'u ayrı ayrı kabul etti. Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller! Güven mektubu sundular

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Rodrigo E. Arcos Castro'nun eşi, çocuğu ve bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

GİNE BİSSAU BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçisi Malam Mané'i kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Malam Mané'in bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.


ARJANTİN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçisi 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Patricia Beatriz Salas'ın eşi ve bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.


ETİYOPYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisi 'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud'un bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA