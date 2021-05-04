CHP'de bir taciz skandalı daha! CHP'de Çatalca ilçe yönetimi karıştı
Yolsuzluk, taciz ve tecavüzlerin partisi CHP'de bir skandal daha yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E.'nin parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi. CHP'de ayyuka çıkmaya devam eden taciz ve tecavüzler hakkında partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.
GÜNDEM İHA
Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E., iddiaya göre parti üyesi bir kadını taciz etti. M.E.E., CHP Çatalca ilçe yönetiminin isteğiyle görevinden istifa etti.
YENİ İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatalca İlçe Başkanlığı'nda taciz iddiası ortalığı karıştırdı.
İddialara göre ilçe başkan yardımcısı M.E.E., parti üyesi S.O.'yu telefonla mesaj atarak taciz etti. S.O.'nun ilçe yönetimine durumu iletmesi üzerine M.E.E.'nin istifası istendi.
Görevinde istifa eden M.E.E.'nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
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