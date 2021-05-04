Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" genelgesi

- Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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