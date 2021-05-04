Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" genelgesi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. İşte İçişleri genelgesinde yer alan diğer kritik detaylar...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.
Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
-Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
-7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
-Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı
- Bayrama kaç gün kaldı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- Gözler ÖSYM'de! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır?
- Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama
- PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...
- Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri
- Faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği...
- Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...
- Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama