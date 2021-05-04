Son dakika: İstanbul'da katliam yapacaklardı! Otogar saldırganlarının ifadeleri ortaya çıktı: Bombayı 250 dolara taşımışlar





'COVİD- 19 OLDUĞUM İÇİN BEN GİDEMEDİM'

3 şüphelinin verdiği ifade ortaya çıktı. Bakırköy adliyesine giderek teslim olan 39 yaşındaki Y.S., "Silivri Cezaevi'nde iken E.K. isimli biri koğuş arkadaşımdı. E. K. bana bir silahın bir yerden başka bir yere nakledilmesi konusunda iş olduğunu söyledi. Anlaştık. İşi aldığım dönemde COVİD-19 nedeniyle karantina altındaydım. Ben de İ.Z.'yi arayarak durumu anlattı. 250 dolar karşılığında İ.Z. silahı alıp bana verecekti. İ.Z., bombayı görünce beni aradı. Çantayı bırakıp kaçmalarının söyledim. Bana işi paslayan arkadaşımı aradım fakat o sırada polisler kovalamaya başlamış. Ben sadece silah taşıyacaktım. Bu suçtan yargılanmak istiyorum. 250 dolara evimde bomba saklayamazdım" dedi.