Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma ile merak edilen sorulara yeni yanıtlar
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığo, koronavirüs ile mücadelede 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulamasıyla ilgili yayımlanan genelge hakkında en çok sorulan 3 soruya daha cevap verdi. İşte o sorular ve yanıtları...
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde merak edilen sorulara yeni eklemeler yaptı.
İşte o sorular ve yanıtları...
Soru 23. Optisyenlik müesseseleri kısıtlamalara tabi midir?
Cevap 23: Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler)müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri gerekmektedir.
Öte yandan göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacaktır.
Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları; Valilik/Kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte "çalışma izni görev belgesi" formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerine ibraz etmek ile ikametle işyeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaklardır.
Soru 24. Yaptığı işin doğası gereği gün içerisinde birden fazla yere gitmesi gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin izinleri, işyeri-ikamet arasındaki güzergahla sınırlı mıdır?
Cevap 24: Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan kişilere ilişkin yapılan denetimlerde kollluk birimlerince kişilerin durumlarının; muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmektedir.
Bu durum genel kural olmakla birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve yaptıkları işin doğası gereğince gün içerisinde birden fazla yerde bulunmaları gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin, günlük iş planlarını göstermeleri halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ikamet-işyeri güzergah kısıtlamasının yanı sıra bu durumlar da göz önünde bulundurulacaktır.
Soru 25. Tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından istisna tutulan çiftçilerin çalışma izni görev belgesi almalarına gerek var mıdır?
Cevap 25: Genelgemizle tam kapanma döneminde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla "Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırılmıştır.
Bu doğrultuda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan "Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi" veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan "Çiftçi Belgesini" ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerimizin ayrıca e-başvuru sistemi üzerinden "çalışma izni görev belgesi" almalarına gerek bulunmamaktadır.
Çiftçilerimizin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan "Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi" veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan "Çiftçi Belgesini" ibraz etmek, tarımsal üretim faaliyetlerinde kapsamında kalmak ve tarımsal üretimi gerçekleştirdiği bölge ile ikameti arasındaki güzergah ve zaman dilimiyle sınırlı kalmak kaydıyla, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde başkaca bir belge sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Market genelgesi son dakika: Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Zorunlu temel ihtiyaç ürünleri neler?
- Kira zammı son dakika: Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mayıs kira artış oranı hesaplama...
- BİM'e bakım ürünleri damga vuracak! 4 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı
- Bayrama kaç gün kaldı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- Gözler ÖSYM'de! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır?
- Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama
- PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...
- Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri
- Faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği...