İçişleri Bakanlığından “Çalışma İzinleri Görev Belgelerine" yeni düzenleme! Süre uzatıldı
İçişleri Bakanlığınca “Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin genelge yayımlandı. Son dakika gelişmesine göre e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar kullanılmasına imkan tanındı. Ayrıntılar haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanlığı çalışma izni görev belgelerine yönelik yeni bir genelge yayımladı.
Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar kullanılmasına imkan tanındı.
İŞ YERİ BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI
Genelge'de muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik iki ayrı izin sistemi detaylı olarak hatırlatıldı.
Buna göre;
- Esas usul olan e-başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00'ye kadar 2.677.000 çalışma izni görev belgesinin verildiği,
- Muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.
Ayrıca muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan;
- İşyeri sahipleri,
- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
- Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları,
için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirilmiştir.
SUİSTİMALE GEÇİT YOK
Son olarak Valiler ve kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgeleri detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği ifade edildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar iş yerlerinden aldıkları görev belgesini güvenlik güçlerine ibraz etmeleri halinde 7 Mayıs 2021'e kadar kısıtlamdan muaf tutlacaklar.
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