ABD son 25 yılın en büyük tatbikatını başlattı! Türkiye de katılıyor
Pentagon, aralarında Türkiye dahil toplam 26 ülkenin yer aldığı son 25 yılın en büyük tatbikatı olan Defender Europe 21'in başladığını duyurdu. 2 aydır hazırlık yapılan tatbikatta yaklaşık 28 bin asker görev yapacak.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin 26 Avrupa ülkesi ile düzenlediği ve 28 bin askerin katılacağı "Defender Europe 21" tatbikatının başladığını duyurdu.
Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, mart ayından bu yana hazırlıkları süren Defender Europe 21 tatbikatının başladığını ve haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıkladı.
TÜRKİYE DE TATBİKATTA
Kirby, "Tatbikatta ABD, müttefikleri ve ortakları olmak üzere 26 farklı ülkeden 28 bin asker görev alacak ve doğası gereği savunma amaçlı. Saldırganlığı caydırmaya odaklanırken, kuvvetlerimizi krize yanıt vermeye ve gerekirse büyük çaplı savaş operasyonları yapmaya hazırlıyor. Tatbikat, birbiriyle bağlantılı birkaç çok uluslu tatbikatı kapsıyor." ifadelerini kullandı.
Tatbikatın Arnavutluk'ta başladığını belirten Sözcü, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters'ın da bugün gün içinde tatbikatın açılış törenine katılacağını kaydetti.
Türkiye de bu tatbikatta yer alıyor.
ALASKA'DA DA TATBİKAT YAPILACAK
Aynı zamanda Alaska kıyılarında Kuzey Kıyı Tatbikatı'nın da ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerince icra edileceğini duyuran Kirby, "Ortak birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve savaşa hazırlığı artırmak için üst düzey, gerçeğe yakın bir savaş uçağı eğitimine odaklanan tatbikata, yaklaşık 15 bin asker ve 240 uçak katılıyor." dedi.
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