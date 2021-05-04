ABD son 25 yılın en büyük tatbikatını başlattı! Türkiye de katılıyor

TÜRKİYE DE TATBİKATTA

Kirby, "Tatbikatta ABD, müttefikleri ve ortakları olmak üzere 26 farklı ülkeden 28 bin asker görev alacak ve doğası gereği savunma amaçlı. Saldırganlığı caydırmaya odaklanırken, kuvvetlerimizi krize yanıt vermeye ve gerekirse büyük çaplı savaş operasyonları yapmaya hazırlıyor. Tatbikat, birbiriyle bağlantılı birkaç çok uluslu tatbikatı kapsıyor." ifadelerini kullandı.