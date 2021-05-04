Mustafa Kemal Atatürk'ü suçlayan CHP'li vekil Orhan Sarıbal Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı yapmış!
Son dakika haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu idaresinde Atatürk çizgisiyle uzaktan yakından alakası kalmayan yeni CHP'nin vekilleri Atatürk düşmanlığını göstermekten geri durmuyor. CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal’ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum” şeklindeki açıklaması kamuoyunda tartışılıyor.
CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal'ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" şeklindeki açıklaması kamuoyunda tartışılıyor.
SARIBAL, GÜRSU ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BAŞKANLIĞI YAPMIŞ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü suçlayan Orhan Sarıbal'ın, Gürsu Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.
ÖZDAĞ: "ORHAN SARIBAL, ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİDE SEÇİLİP ATATÜRK'E İHANETİNİ UNUTMAYACAK"
Siyasiler; CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, "Dersim katliamı" açıklamasına tepki göstermişti.
İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ: "Atatürk, Bayar ve Çakmak'a hakaret eden bir CHP milletvekili. Orhan Sarıbal, Türk milleti de asla senin Atatürk'ün kurduğu partide seçilip Atatürk'e ihanetini unutmayacak."
ÖZEN: KİMİN DÖNEMİNDE YAPILDI?
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: "Eğer bu bir katliamsa; bunu kim yaptı? Kimin döneminde yapıldı? Orhan Sarıbal bunun da cevabını vermeli"
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: "Atatürk'ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paslaşmalar... Atatürk'ün kurduğu partiden Atatürk'ün kemiklerini sızlatan partiye...Yazık! Neden istifa ettiğimizi sorgulayanlar bunlara alet mi olacaktık? Sizin hata olarak gördüğünüze biz omurga diyoruz!"
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