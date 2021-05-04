Son dakika: Türk heyeti Mısır'a gidiyor | Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme! Türk heyetin Mısır'a gidiyor. Türk heyetinin, Kahire'de Mısırlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ele alınacağı ifade edildi. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ | Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.
Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamda; "Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir.
Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır." denildi.