AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Erdoğdu'ya yanıt

Son dakika haberi... CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik tehditleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'nun tehdit dolu açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, çarpıcı ifadeler kullandı.

Çelik'in A Haber'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Bu şahsın açıklaması ve kullandığı dil, daha önce de benzer bir açıklama yaptı. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin kullandığı dilin aynısını kullanıyor. Biz zaman zaman söylüyoruz CHP yöneticilerine 'demokrasi diyorsunuz, hukuk diyorsunuz' ama her fırsatta demokrasiyi ortadan kaldırmış o katliamcı Yassıada zihniyetinden bir adım öteye gidemiyorsunuz. Biz bu tehdidin aynı Yassıada mahkemelerinde kullanılan dil olduğunu biliyoruz.



Devleti bir örgüt gibi göstermek, Cumhurbaşkanlığı makamını bu şekilde tehdit etmek, Yassıadan'dan başlayıp en son FETÖ'nün kullandığı aynı mantığın ürünüdür.



Kendisini hakim yerine, mahkeme yerine, savcı yerine koyuyor, ondan sonra da Cumhurbaşkanlığı makamını aynı bu katliamcı dille tehdit ediyor.



Eğer varsa ortaya koyacağınız bir teziniz, bunu siyasetin dili ve kuralları içerisinde ortaya koyarsınız. Kendinizi hakim ve savcı yerine koyup, tehditle bunu yapamazsınız. Bu katliamcı zihniyet aynen devam ediyor. Bunlar ellerine geçen ilk fırsatta memleketi bir Yassıada Mahkemesi'ne çevireceklerini açıkça ilan ediyorlar.



Ellerine bir fırsat geçse aynı katliamcı mekanizmaları kuracaklarını ilan ediyorlar. Cumhurbaşkanımız nice tehditlerden, nice katliamcı siyasi suikastlere karşı dimdik durarak bugünlere geldi.



Cumhurbaşkanımız milli iradenin temsilcisi olarak orada oturuyor. Çık açıkla, git mahkemeye kendini ispat et. Niçin bunun için tutup da Cumhurbaşkanlığı makamına karşl bu katliamcı dili kullanıyorsun. Yakın zamana kadar çıkıp birtakım darbe tehdidi ve imalarla siyaseti manipüle etmeye çalıştılar.



Şekilsel olarak milli iradeye vurgu yapıyorlar ama ellerine gelen ilk fırsatta bunun aksini yapacaklarını artık saklamıyorlar.