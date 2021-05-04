- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti'den CHP'li Aykut Erdoğdu'nun darbe imasına sert tepki: Menderes’in katillerinin diliyle konuşuyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayan CHP'li milletvekil, Aykut Erdoğdu'ya tepki gösterdi. Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" dedi.