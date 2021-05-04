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AK Parti'den CHP'li Aykut Erdoğdu'nun darbe imasına sert tepki: Menderes’in katillerinin diliyle konuşuyorlar

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Giriş: 04.05.2021 23:26
Güncelleme:04.05.2021 23:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayan CHP'li milletvekil, Aykut Erdoğdu'ya tepki gösterdi. Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" dedi.
Katillerin diliyle konuşuyorlar
"Katillerin diliyle konuşuyorlar"
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