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"Kemal Kılıçdaroğlu VIP'ten topuk yaptı!" Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz açıklamasına AK Parti'den tepkiler gelmeye devam ediyor

Genel Başkanı 'nun gecesi darbecilere ait tanklar arasından geçip gitmesine ilişkin "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?” ifadelerine tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Partili çok sayıda isim konuya ilişkin açıklama yaparken Gençlik Kolları Başkanı "Sen yürümeyi, kahve içmeyi, sabaha kadar gelişmeleri izlemeyi tercih ettin . Biz ise liderliğine ölümüne ölümüne hain darbecilerle mücadele etmeyi... VİP’ten topuk yaptın" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu VIP'ten topuk yaptı! Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz açıklamasına AK Parti'den tepkiler gelmeye devam ediyor

Genel Başkanı 'nun, gecesi 'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmesine ilişkin "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" şeklinde açıklama yapması eleştiriliyor.


DAĞ: "O GECE YÜRÜYÜP GEÇEN KORKAKLAR BİZİM BU MÜCADELEMİZİ ASLA ANLAYAMAYACAKLAR..."

Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili : "Darbenin karanlık yollarında yürüyenler, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yürüyenleri anlayamaz. O gece yürüyüp geçen korkaklar bizim bu mücadelemizi asla anlayamayacaklar..."

ÖZHASEKİ: "GİZLİ SAKLI BİR YERLERDE KAHVE İÇENLERİ, MİLLETİMİZ UNUTMAYACAKTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı : " direnmek yerine, pazarlıklara girişen ve ne hikmetse sorunsuz bir şekilde havaalanından ayrılan Kılıçdaroğlu aslında milli iradenin karşısındadır. Demokrasiyi savunmak yerine; gizli saklı bir yerlerde kahve içenleri, milletimiz unutmayacaktır."


ÖZALAN: "ERDOĞAN, DARBECİLERİ EZER GEÇER. SELAM VEREREK GEÇMEK SİZİN İŞİNİZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Sunucu '15 Temmuz darbe girişimi sırasında zırhlı araçların yanından geçmeniz eleştiriliyor' diyor. , 'O da gelip geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?' yanıtını veriyor. , darbecileri ezer geçer. Selam vererek geçmek sizin işiniz."


BİRİNCİ: "CHP'NİN BAŞISIN. DARBENİN HEDEFİ DEĞİLSİN"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: "Sen geçtin çünkü sen CHP'nin başısın... Darbenin hedefi değilsin. Darbenin hedefi Cumhurbaşkanımız, milletimiz..."


İNAN: "KAHVE İÇMEYİ, SABAHA KADAR GELİŞMELERİ İZLEMEYİ TERCİH ETTİN"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı : "Sen yürümeyi, kahve içmeyi, sabaha kadar gelişmeleri izlemeyi tercih ettin Kemal Kılıçdaroğlu. Biz ise Recep Tayyip Erdoğan liderliğine ölümüne ölümüne hain darbecilerle mücadele etmeyi... VİP'ten topuk yaptın'"


"'ÖNÜNE ÇIKARIM' DEMEDİM, 'ÖNÜNDEN KAÇARIM DEDIM"

AK Parti Gençlik Kolları; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulunarak, "'Önüne çıkarım' demedim, 'Önünden kaçarım' dedim"


CESUR: "GÜLMEK İÇİN FAZLA CİDDİ BİR GAF"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: "Kılıçdaroğlu kendisi o tankların arasından geçerken Erdoğan'ın ülkesini kurtarmakla meşgul olduğundan, o arasından geçtiği tankları oraya koyanların peşine taktığı suikast timleriyle uğraştığından 5 senedir haberdar değil anlaşılan. Gülmek için fazla ciddi bir gaf."



NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir özel televizyon kanalında 15 Temmuz 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya; "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki: Kılıçdaroğlu tükenmişlik içinde! MEHMET ÖZHASEKİ: KILIÇDAROĞLU TÜKENMİŞLİK İÇİNDE!

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