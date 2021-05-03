"Kemal Kılıçdaroğlu VIP'ten topuk yaptı!" Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz açıklamasına AK Parti'den tepkiler gelmeye devam ediyor



DAĞ: "O GECE YÜRÜYÜP GEÇEN KORKAKLAR BİZİM BU MÜCADELEMİZİ ASLA ANLAYAMAYACAKLAR..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Darbenin karanlık yollarında yürüyenler, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yürüyenleri anlayamaz. O gece yürüyüp geçen korkaklar bizim bu mücadelemizi asla anlayamayacaklar..."

Darbenin karanlık yollarında yürüyenler, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yürüyenleri anlayamaz.



O gece yürüyüp geçen korkaklar bizim bu mücadelemizi asla anlayamayacaklar... pic.twitter.com/1mQwRbw4jP — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 2, 2021

ÖZHASEKİ: "GİZLİ SAKLI BİR YERLERDE KAHVE İÇENLERİ, MİLLETİMİZ UNUTMAYACAKTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında direnmek yerine, pazarlıklara girişen ve ne hikmetse sorunsuz bir şekilde havaalanından ayrılan Kılıçdaroğlu aslında milli iradenin karşısındadır. Demokrasiyi savunmak yerine; gizli saklı bir yerlerde kahve içenleri, milletimiz unutmayacaktır."

15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında direnmek yerine, pazarlıklara girişen ve ne hikmetse sorunsuz bir şekilde havaalanından ayrılan Kılıçdaroğlu aslında Milli İrade'nin karşısındadır.



Demokrasiyi savunmak yerine; gizli saklı bir yerlerde kahve içenleri, Milletimiz unutmayacaktır. pic.twitter.com/JCyiw6m6rs — Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) May 2, 2021



ÖZALAN: "ERDOĞAN, DARBECİLERİ EZER GEÇER. SELAM VEREREK GEÇMEK SİZİN İŞİNİZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Sunucu '15 Temmuz darbe girişimi sırasında zırhlı araçların yanından geçmeniz eleştiriliyor' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 'O da gelip geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?' yanıtını veriyor. Recep Tayyip Erdoğan, darbecileri ezer geçer. Selam vererek geçmek sizin işiniz."

Sunucu "15 Temmuz darbe girişimi sırasında zırhlı araçların yanından geçmeniz eleştiriliyor" diyor.



Kemal Kılıçdaroğlu, "O da gelip geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" yanıtını veriyor.



Recep Tayyip Erdoğan, darbecileri ezer geçer. Selam vererek geçmek sizin işiniz. pic.twitter.com/shuExn4Pu4 — Alpay Özalan 🇹🇷 (@alpayozalan35) May 2, 2021



BİRİNCİ: "CHP'NİN BAŞISIN. DARBENİN HEDEFİ DEĞİLSİN"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: "Sen geçtin çünkü sen CHP'nin başısın... Darbenin hedefi değilsin. Darbenin hedefi Cumhurbaşkanımız, milletimiz..."