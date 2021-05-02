SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu
Son dakika haberleri | Türkiye'de tam kapanmanın 3. gününde Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 tarihinin koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 2 Mayıs 2021'e ait tabloyu duyurdu.
Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 2 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN RAKAMLARI
Ağır hasta 3 bin 532 oldu, 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
1 MAYIS
30 NİSAN
29 NİSAN
28 NİSAN
27 NİSAN
26 NİSAN
25 NİSAN
24 NİSAN
23 NİSAN
22 NİSAN
21 NİSAN
20 NİSAN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
- Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...
- Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...
- "Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...
- Bitti derken, çarklar tersine döndü! Ramo dizisinden flaş hamle geldi! Hayranları şaşkına döndü...
- Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
- Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?
- Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...
- Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
- ALES'te kalem silgi verilecek mi? 2021 ALES sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? Gerekli belgeler...
- ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?