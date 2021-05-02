SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 2 Mayıs 2021'e ait tabloyu duyurdu.

Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 2 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

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