02 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Son dakika haberleri | 'de tam kapanmanın 3. gününde 2 Mayıs 2021 tarihinin koronavirüs (Kovid-19) ve tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ | covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin koronavirüs (Covid-19) , , , iyileşen, test sayısı ile ilgili 2 Mayıs 2021'e ait tabloyu duyurdu.

Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 2 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN RAKAMLARI

Ağır hasta 3 bin 532 oldu, 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

Veriler açıklandı! 75 bin kişi sağlığına kavuştu VERİLER AÇIKLANDI! 75 BİN KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

1 MAYIS

30 NİSAN

29 NİSAN

28 NİSAN

27 NİSAN

26 NİSAN

25 NİSAN

24 NİSAN

23 NİSAN

22 NİSAN

21 NİSAN

20 NİSAN

19 NİSAN

Ölümle dans! Böyle bir parti yok... ÖLÜMLE DANS! BÖYLE BİR PARTİ YOK...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA