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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan CHP'li Tuncay Özkan'ın yalanına belgeli yanıt

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Giriş: 03.05.2021 08:23
Güncelleme:03.05.2021 08:30
CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin rapor yayımlayarak Sağlık Bakanlığının vakalara ilişkin şeffaf olmadığını iddia etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özkan'ın sosyal medyadan paylaştığı ölüm raporuna belgeli yanıt verdi. "Bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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