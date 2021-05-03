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1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 ki̇şi̇ye 888 bi̇n li̇ra ceza

'ta düzenlenen yasadışı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişiden 247’si polisteki sorgularının ardından 9'u ise sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan birinin yapılan -19  testi pozitif çıkarken, birinin de koronavirüs teşhisiyle karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Serbest bırakılan tüm şüphelilere, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 888 bin 64 lira para cezası uygulandı.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021
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1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 ki̇şi̇ye 888 bi̇n li̇ra ceza

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da yasadışı gösteri yapmak isteyen 256 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 247'si emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. 9'u ise adlieyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından da bir şüpheli serbest bırakılırken, 8 şüpheliye adli kontrol getirildi.

256 şüpheliye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 3 bin 469'ar liradan toplam 888 bin 64 lira adli para cezası uygulandı.
Öte yandan göstericilerden S.U.B.'nin koronavirüs hastası olduğu bu nedenle karantina altında bulunması gerektiği ortaya çıkarken, şüpheli Ş.D.'nin ise sağlık kontrolünde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

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