03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika: AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika: AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.05'te başladı.

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