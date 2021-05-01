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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması! "İşçi ve emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatı"

Başkan canlı yayında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak AK Parti'nin ilan ettiğini dile getirirken, "Bu bizim işçi ve emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması! İşçi ve emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatı

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

EN BÜYÜK İSPATIDIR

1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edenin AK Parti iktidarı olduğunu anımsatan Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır." değerlendirmesini yaptı.

BU GÜZEL GÜNÜ TERÖRİSTLER ANLAMSIZ KILMAK İSTİYOR

Başkan Erdoğan "Ama bunu lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar." dedi.

FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan "Ne yazık ki bu sadece tabii Türkiye'de değil, işte bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok çok farklı olarak anlatırken, işte bugün Paris'te bütün mağazaların cam, çerçeve her taraf yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi artık fırsat yok ve fırsat da zaten vermeyeceğiz. Yani işçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HERHANGİ BİR YARALANMA OLAYI YOK

Başkan Erdoğan "Hamdolsun son aldığım bilgilere göre de Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yani yaralama, vesaire gibi bir olay bugün cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, Emek Bayramı diyeceğim, kutlu olsun, nice bugünlere Allah bizleri kavuştursun." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması! BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN 1 MAYIS AÇIKLAMASI!

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