Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması! "İşçi ve emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatı"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak AK Parti'nin ilan ettiğini dile getirirken, "Bu bizim işçi ve emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
EN BÜYÜK İSPATIDIR
1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edenin AK Parti iktidarı olduğunu anımsatan Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır." değerlendirmesini yaptı.
BU GÜZEL GÜNÜ TERÖRİSTLER ANLAMSIZ KILMAK İSTİYOR
Başkan Erdoğan "Ama bunu lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar." dedi.
FIRSAT VERMEYECEĞİZ
Başkan Erdoğan "Ne yazık ki bu sadece tabii Türkiye'de değil, işte bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok çok farklı olarak anlatırken, işte bugün Paris'te bütün mağazaların cam, çerçeve her taraf yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi artık fırsat yok ve fırsat da zaten vermeyeceğiz. Yani işçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
HERHANGİ BİR YARALANMA OLAYI YOK
Başkan Erdoğan "Hamdolsun son aldığım bilgilere göre de Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yani yaralama, vesaire gibi bir olay bugün cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, Emek Bayramı diyeceğim, kutlu olsun, nice bugünlere Allah bizleri kavuştursun." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
- ALES'te kalem silgi verilecek mi? 2021 ALES sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? Gerekli belgeler...
- ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?
- Son dakika: Evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?
- MEB'den yaz tatili için flaş açıklama! 2021 okullar ne zaman kapanacak? 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak?
- MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...
- Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Tam kapanmada yasağı delenler kaç para ceza ödeyecek? Tüm detaylar...
- Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...
- 2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Adaylar kısıtlamadan muaf mı?
- 1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları