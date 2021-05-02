02 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sputnik V aşısının etkinliği tescillendi! Yüzde 91.6 etkili

Sputnik V aşısının etkinliği tescillendi! Yüzde 91.6 etkili

Son dakika haberine göre; 'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgına karşı aşılama çalışmaları devam ederken, Önümüzdeki 6 ayda ’ye 50 milyon doz gelmesi planlanan Sputnik V aşısı, etkinliği ve koronadan ölümleri tamamen engellemesiyle güven veriyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
ABONE OL
Sputnik V aşısının etkinliği tescillendi! Yüzde 91.6 etkili

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 'nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik V'ye acil kullanım onayı verdi. Türkiye'de de üretilmesi planlanan aşı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesi planlandı. Mayıs itibarıyla ilk etabı gelecek. 10 gün içerisinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak" dedi.

Peki Türkiye Sinovac ve BioNTech aşılarından sonra ülkemize gelen 3'üncü yabancı aşı olan Sputnik V hakkında ne biliyor? İşte Sputnik V ile ilgili bilinmeyenler;

Rusya, Ağustos 2020'de genel kullanım için koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuran ilk ülke oldu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı Aralık 2020'de Rusya'da uygulanmaya başlandı.





Sputnik V aşısı, 'de geliştirilen /AstraZeneca ve 'da geliştirilen Janssen aşısına benzer bir şekilde çalışıyor. Sputnik V, zayıflatılmış virüsün vücuda enjekte edildiği viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Aşı, koronavirüsün hücreye tutunduğu spike proteinlerini vücuda taşımak için zararsız hale getirilmiş grip virüsünü kullanıyor.

İki doz olarak uygulanan Sputnik V'de, diğer aşıların aksine birbirlerinden farklı olan iki versiyonu kullanılıyor. İki farklı formülle bağışıklık sisteminin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tıp dergisi Lancet'te geçtiğimiz aylarda yayımlanan Faz 3 sonuçlarında, Sputnik V'in benzer teknolojiyle Batılı ülkeler tarafından geliştirilen aşılarla eş düzeyde, yüzde 91.6 oranında etkili olduğu duyuruldu.

Denemeler sırasında gönüllüler arasında hiçbir ciddi reaksiyon görülmediği açıklandı. Aşı yapılan grupta ağır hastalık ve ölüm de görülmedi.
Aşı, 2 ila 8 derece sıcaklıkta saklanabiliyor.

Sputnik V aşısı şu an Rusya'nın yanı sıra , , , 'nde kullanılıyor. 'da ise Sputnik V aşısını şubat ayında kullanmaya başlayan ilk Avrupa ülkesi oldu, ve da sipariş verdi.





'10-15 YILA ULUSLARARASI AŞI ÜRETİCİSİ OLURUZ'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Türkiye'nin bir numaralı gündeminde şu anda Kayseri'de üretilmeye çalışılan inaktif aşı var. Türkiye aşı çalışmalarında çok zengin. Eğer bu şekilde kaynaklar doğru kullanılırsa, Ar-Ge faaliyetleri desteklenirse, Türkiye yakın bir zamanda belki 10-15 yıl içinde önemli bir aşı üreticisi ve aşı Ar-Ge'si gelişmiş bir ülke haline gelebilir. Yetişmiş insan gücü de çok fazla hem uluslararası hem de ulusal düzeyde.

Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN GELECEK?
Rus aşısının önemli özelliği... "RUS AŞISININ ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ..."
Sağlık Bakanı Koca'dan kapanma ve aşı duyurusu! SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KAPANMA VE AŞI DUYURUSU!
Rus aşısının yan etkileri var mı? RUS AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA