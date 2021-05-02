Sputnik V aşısının etkinliği tescillendi! Yüzde 91.6 etkili
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgına karşı aşılama çalışmaları devam ederken, Önümüzdeki 6 ayda Türkiye’ye 50 milyon doz gelmesi planlanan Sputnik V aşısı, etkinliği ve koronadan ölümleri tamamen engellemesiyle güven veriyor.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik V'ye acil kullanım onayı verdi. Türkiye'de de üretilmesi planlanan aşı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesi planlandı. Mayıs itibarıyla ilk etabı gelecek. 10 gün içerisinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak" dedi.
Peki Türkiye Sinovac ve BioNTech aşılarından sonra ülkemize gelen 3'üncü yabancı aşı olan Sputnik V hakkında ne biliyor? İşte Sputnik V ile ilgili bilinmeyenler;
Rusya, Ağustos 2020'de genel kullanım için koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuran ilk ülke oldu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı Aralık 2020'de Rusya'da uygulanmaya başlandı.
Sputnik V aşısı, İngiltere'de geliştirilen Oxford/AstraZeneca ve Belçika'da geliştirilen Janssen aşısına benzer bir şekilde çalışıyor. Sputnik V, zayıflatılmış virüsün vücuda enjekte edildiği viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Aşı, koronavirüsün hücreye tutunduğu spike proteinlerini vücuda taşımak için zararsız hale getirilmiş grip virüsünü kullanıyor.
İki doz olarak uygulanan Sputnik V'de, diğer aşıların aksine birbirlerinden farklı olan iki versiyonu kullanılıyor. İki farklı formülle bağışıklık sisteminin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Tıp dergisi Lancet'te geçtiğimiz aylarda yayımlanan Faz 3 sonuçlarında, Sputnik V'in benzer teknolojiyle Batılı ülkeler tarafından geliştirilen aşılarla eş düzeyde, yüzde 91.6 oranında etkili olduğu duyuruldu.
Denemeler sırasında gönüllüler arasında hiçbir ciddi reaksiyon görülmediği açıklandı. Aşı yapılan grupta ağır hastalık ve ölüm de görülmedi.
Aşı, 2 ila 8 derece sıcaklıkta saklanabiliyor.
Sputnik V aşısı şu an Rusya'nın yanı sıra Venezuela, Arjantin, İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanılıyor. Avrupa'da ise Macaristan Sputnik V aşısını şubat ayında kullanmaya başlayan ilk Avrupa ülkesi oldu, Çekya ve Slovakya da sipariş verdi.
'10-15 YILA ULUSLARARASI AŞI ÜRETİCİSİ OLURUZ'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Türkiye'nin bir numaralı gündeminde şu anda Kayseri'de üretilmeye çalışılan inaktif aşı var. Türkiye aşı çalışmalarında çok zengin. Eğer bu şekilde kaynaklar doğru kullanılırsa, Ar-Ge faaliyetleri desteklenirse, Türkiye yakın bir zamanda belki 10-15 yıl içinde önemli bir aşı üreticisi ve aşı Ar-Ge'si gelişmiş bir ülke haline gelebilir. Yetişmiş insan gücü de çok fazla hem uluslararası hem de ulusal düzeyde.
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