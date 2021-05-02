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Pençe-Şimşek şehidi için Hakkari'de tören düzenlendi

'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Şimşek operasyonunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit oldu. Şehit Asan için 'de tören düzenlendi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Pençe-Şimşek şehidi için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari'de tören gerçekleştirildi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen törende, şehit Asan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören mangası tarafından ambulansa konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Asan'ın naaşı, buradan memleketi Kütahya'ya uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ersalı, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güvenlik güçleri katıldı.

Pençe-Şimşek şehidine veda PENÇE-ŞİMŞEK ŞEHİDİNE VEDA

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