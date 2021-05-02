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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na saldırıp şehri kana bulayacaklardı! Mahkeme kararını son dakika olarak duyurdu

İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Teröristler polis kontrolüne takılmasının ardından kaçmaya çalışırken, ellerindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakmış ve çantadan yüklü miktarda patlatıcı bulunmuştu.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na saldırıp şehri kana bulayacaklardı! Mahkeme kararını son dakika olarak duyurdu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL'U KANA BULAYACAKLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da, otogarda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. (25) ve İ.Z. (27) ile daha sonra yakalanan Y.S'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SUÇLARI AÇIKLANDI

Burada soruşturmayı yürüten başsavcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 174. madde kapsamında, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sorgu aşamasından sonra nöbetçi hakimlik, bu şüphelilerin, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, bu kişilerin örgütsel bağlantılarına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı.

Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.

BAKIRKÖY'DE YAKALANDILAR

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır, 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı olduğunu tespit etmişti.

Olaya ilişkin geniş çalışma yürüten polis, şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheli Y.S'yi 29 Nisan gece saatlerinde Bakırköy'de yakalamıştı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bugün PKK terör örgütü mensupları İstanbul'a 5 kiloluk patlayıcı getirdiler. Bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcılar da imha edildi. 2 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullanmıştı.

HAİNLER TUZ RUHU GİBİ ERİYOR

İkna çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "Buna bir akademi desek abartmış sayılmayız. Bu işin mektebi, okulu var. 12 bine yakın aile ile görüşülüyor ve onlara evlatlarının adalete teslim olurlarsa, gerekli kanunlar çerçevesinde destek olacağı bildiriliyor. Arkadaşlarımız çok önemli güven tesis ediyorlar. İkna çalışmaları ise hepimizin göğsünü kapartıyor. İkna çalışmaları PKK'tı tuz ruhu ile eritir gibi eritiyor" demişti.

MURAT KARAYILAN MAĞARASINDAN ÇIKAMIYOR

Türkiye içindeki terörist sayısı 282'dir. Murat Karayılan mağarasından çıkamıyor şu anda. Bu yıl örgütünden teröristlerin kaçış yılı olacak. Kırmızı listedeki terörist Fırat Şişman yaralı olarak ele geçirildi.

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