İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na saldırıp şehri kana bulayacaklardı! Mahkeme kararını son dakika olarak duyurdu

HAİNLER TUZ RUHU GİBİ ERİYOR

İkna çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "Buna bir akademi desek abartmış sayılmayız. Bu işin mektebi, okulu var. 12 bine yakın aile ile görüşülüyor ve onlara evlatlarının adalete teslim olurlarsa, gerekli kanunlar çerçevesinde destek olacağı bildiriliyor. Arkadaşlarımız çok önemli güven tesis ediyorlar. İkna çalışmaları ise hepimizin göğsünü kapartıyor. İkna çalışmaları PKK'tı tuz ruhu ile eritir gibi eritiyor" demişti.

MURAT KARAYILAN MAĞARASINDAN ÇIKAMIYOR

Türkiye içindeki terörist sayısı 282'dir. Murat Karayılan mağarasından çıkamıyor şu anda. Bu yıl terör örgütünden teröristlerin kaçış yılı olacak. Kırmızı listedeki terörist Fırat Şişman yaralı olarak ele geçirildi.