İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na saldırıp şehri kana bulayacaklardı! Mahkeme kararını son dakika olarak duyurdu
İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Teröristler polis kontrolüne takılmasının ardından kaçmaya çalışırken, ellerindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakmış ve çantadan yüklü miktarda patlatıcı bulunmuştu.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İSTANBUL'U KANA BULAYACAKLARDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da, otogarda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. (25) ve İ.Z. (27) ile daha sonra yakalanan Y.S'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
SUÇLARI AÇIKLANDI
Burada soruşturmayı yürüten başsavcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 174. madde kapsamında, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Sorgu aşamasından sonra nöbetçi hakimlik, bu şüphelilerin, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanmasına hükmetti.
Başsavcılıkça yapılan açıklamada, bu kişilerin örgütsel bağlantılarına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı.
Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.
BAKIRKÖY'DE YAKALANDILAR
Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır, 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı olduğunu tespit etmişti.
Olaya ilişkin geniş çalışma yürüten polis, şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheli Y.S'yi 29 Nisan gece saatlerinde Bakırköy'de yakalamıştı.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bugün PKK terör örgütü mensupları İstanbul'a 5 kiloluk patlayıcı getirdiler. Bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcılar da imha edildi. 2 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullanmıştı.
HAİNLER TUZ RUHU GİBİ ERİYOR
İkna çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "Buna bir akademi desek abartmış sayılmayız. Bu işin mektebi, okulu var. 12 bine yakın aile ile görüşülüyor ve onlara evlatlarının adalete teslim olurlarsa, gerekli kanunlar çerçevesinde destek olacağı bildiriliyor. Arkadaşlarımız çok önemli güven tesis ediyorlar. İkna çalışmaları ise hepimizin göğsünü kapartıyor. İkna çalışmaları PKK'tı tuz ruhu ile eritir gibi eritiyor" demişti.
MURAT KARAYILAN MAĞARASINDAN ÇIKAMIYOR
Türkiye içindeki terörist sayısı 282'dir. Murat Karayılan mağarasından çıkamıyor şu anda. Bu yıl terör örgütünden teröristlerin kaçış yılı olacak. Kırmızı listedeki terörist Fırat Şişman yaralı olarak ele geçirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...
- Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...
- "Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...
- Bitti derken, çarklar tersine döndü! Ramo dizisinden flaş hamle geldi! Hayranları şaşkına döndü...
- Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
- Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?
- Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...
- Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
- ALES'te kalem silgi verilecek mi? 2021 ALES sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? Gerekli belgeler...
- ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?
- Son dakika: Evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?