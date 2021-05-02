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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na saldıracaklardı
İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Teröristler polis kontrolüne takılmasının ardından kaçmaya çalışırken, ellerindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakmış ve çantadan yüklü miktarda patlatıcı bulunmuştu.