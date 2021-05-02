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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na saldıracaklardı

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Giriş: 02.05.2021 19:03
Güncelleme:02.05.2021 19:05
İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Teröristler polis kontrolüne takılmasının ardından kaçmaya çalışırken, ellerindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakmış ve çantadan yüklü miktarda patlatıcı bulunmuştu.
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na saldıracaklardı
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na saldıracaklardı
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