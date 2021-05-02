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Son dakika: Türkiye 15 ülke için Covid-19 önlemi kapsamında uygulanan PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

Corona virüs (COVID-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testi zorunluluğu, 15 Mayıs itibarıyla 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek. Peki hangi ülkelerden gelenler için PCR testi zorunluluğu kalktı? Son dakika gelişmesinin ayırntııları ve konuyla ilgil (THY) tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Son dakika: Türkiye 15 ülke için Covid-19 önlemi kapsamında uygulanan PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

(THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testinin 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Çin, İsrail, Japonya, Ukrayna, Güney Kore ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculardan talep edilmeyeceğini duyurdu.

THY'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurallar kapsamında, Türkiye'ye gerçekleştirilecek seyahatler için bazı kuralların uygulandığı belirtildi.

Bu kurallarından birinin de PCR testi zorunluluğu olduğu belirtilen açıklamada, "30 Aralık 2020 itibariyle, Türkiye'ye gelen 6 yaş ve üzeri yolcuların (denizci, transit yolcu hariç) planlanan kalkış saatinden önceki 72 saat içerisinde numune vererek alacakları negatif PCR test (nükleik asit testi olmalıdır) belgelerini uçuştan önce ibraz etmeleri gerekmektedir.

15 ÜLKE İÇİN PCD ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

15 ülke için o zorunluluk kaldırıldı 15 ÜLKE İÇİN O ZORUNLULUK KALDIRILDI

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